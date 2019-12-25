Среди петербуржцев командировки больше любят замужние женщины, имеющие детей

Не любят командировки 13% работников.

В Петербурге больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей. К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Так, 66% петербуржцев, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят также врачи и юристы.

Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (68 и 66% соответственно). Среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств.

Не любят командировки 13% работников.

Фото: unsplash