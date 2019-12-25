КСП Петербурга выявила, что в многоквартирных домах проводится некачественный капитальный ремонт

При этом на проведение работ выделяются значительные средства, в том числе деньги получают и от горожан.

Некоммерческая организация "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее — Фонд) не израсходовала более 5 млрд рублей на проведение капитального ремонта. Деньги были собраны с жителей. К такому выводу пришла Контрольно-счетная палата по итогам проверки.

Средства на деятельность Фонда выделяет Жилищный комитет. КСП проверила, насколько законно и эффективно Фонд использовал деньги, которые были получены в 2018-2020 годах.

Жилищный комитет допустил в общей сложности 14 случаев нарушений на сумму 2,6 млрд рублей из которых большая часть – при планировании и исполнении бюджетов. Фонд допустил 113 нарушений на общую сумму 1,4 млрд рублей. Так, например, 220,4 млн рублей были потрачены на премии работникам за высокие показатели эффективности работы, однако критерии для оценки эффективности отсутствуют.

КСП отметила, что организация работ по проведению капитального ремонта находится на низком уровне. Несмотря на значительный объем финансирования, качественный и своевременный ремонт не проводится. Работы не меняют уровень жизни населения и не улучшают техническое состояние дома в целом.

Напомним, бюджет Фонда складывается из городских субсидий и взносов горожан на капитальный ремонт. За 2018-2020 годы было отремонтировано около 4100 домов.

Отчет о результатах проверки направят руководителям Законодательного собрания, городской прокуратуру, регионального МВД, главному федеральному инспектору Петербурга и губернатору.

Фото: Piter.TV