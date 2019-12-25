Из квартиры на Наставников вынесли деньги и украшения стоимостью почти миллион рублей

Неизвестный вскрыл дверь квартиры и сейф.

Из квартиры на проспекте Наставников неизвестные вынесли золото и денежные средства, общий ущерб составил 800 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию накануне обратился жилец квартиры. Он сообщил, что дверь в четырехкомнатную квартиру вскрыта, сейф взломан, пропали деньги и золото.

Установлено, что в период с 18:00 28 мая по 15:50 30 мая неизвестный преступник путем подбора ключей проник в квартиру. Из квартиры пропали золотые кольца с различными камнями 15 штук, серьги в комплекте с кольцами, браслет золотой с топазами, золотые цепочки 3 штуки, золотая монета, брошь с желтым топазом, серебряные серьги с жемчугом, с рубином, серебряный браслет с гранатом, серебряная бижутерия, денежные средства 100 000 рублей и 1 000 евро. Общая сумма ущерба 800 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Петербурга задержала рецидивиста, обокравшего квартиру в Кудрово на 3 млн. рублей.

Фото: pixabay