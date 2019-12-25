Петербургским ресторанам могут разрешить установку круглогодичных веранд

Однако концепция открытых летних кафе на Невском проспекте останется прежней — из-за увеличения автомобильного потока их возвращение невозможно.

В Петербурге рассматривают возможность введения круглогодичных террас для ресторанного бизнеса. Эту инициативу подтвердил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в беседе с изданием "Фонтанка" 5 ноября.

Ситов указал, что экспериментальные зимние террасы, скорее всего, появятся в жилых кварталах города. Пока городские власти определяют правила эксплуатации: возможен как полный сезонный цикл использования, так и хранение террасных конструкций зимой без демонтажа. Подобные варианты уже применяются в Москве.

Решение по вопросу должно быть принято администрацией города в ближайшее время, предположительно в ноябре. Следовательно, разрешение на круглогодичное размещение террас может быть дано уже в новом сезоне.

Однако Ситов уточнил, что концепция открытых летних кафе на Невском проспекте останется прежней — из-за увеличения автомобильного потока их возвращение невозможно. Аналогично рассматривается ситуация с другими центральными улицами города.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году рождественскую ярмарку в Петербурге оформят в русском стиле.

Фото: Piter.TV