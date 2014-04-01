Новым заместителем председателя КРТИ назначили Сергея Кирилихина

В органах государственной власти новый заместитель работает на протяжении последних пяти лет.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назначен новый заместитель председателя ведомства. Им стал Сергей Кирилихин. На новом посту он будет отвечать за решение имущественных вопросов и нормативно-методическое обеспечение комитета.

Кирилихин вступил в должность 30 марта. Чиновник родился в 1982 году в Краснодарском крае. В Петербурге получил образование по специальностям "Коммерция" и "Маркетинг". Позже получил диплом магистра юриспруденции. С 2001 по 2016 годы работал в коммерческих структурах и занимался частной юридической практикой. Затем продолжил свою карьеру в ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России". С июля 2020 по март 2021 — начальник административно-правового отдела объектов метрополитена СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры является Андрей Левакин. В правительстве Петербурга за направление отвечает вице-губернатор Максим Соколов.

Фото: gov.spb.ru