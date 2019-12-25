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Нерпа Крошик начал адаптацию к дикой природе на Ладоге — его поселили в плавучий вольер
Сегодня, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Нерпа Крошик начал адаптацию к дикой природе на Ладоге — его поселили в плавучий вольер

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За последние 3-4 года Крошик достиг зрелого возраста и заметно изменил своё поведение: стал менее контактным и больше стремится к уединению.

Петербургский любимец — нерпа Крошик — начал важный этап своей жизни: его перевезли на Ладожское озеро, где животное проходит процесс адаптации к природной среде. Сейчас он живёт в специально установленном плавучем вольере на акватории, в пределах нацпарка "Ладожские шхеры". Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы. 

За последние 3-4 года Крошик достиг зрелого возраста и заметно изменил своё поведение: стал менее контактным и больше стремится к уединению. Это побудило сотрудников фонда задуматься о возможности вернуть его в дикую природу.

Проект стал возможен при поддержке АО "Гознак", профинансировавшего создание и установку плавучего вольера. Также активное участие в подготовке приняло руководство национального парка "Ладожские шхеры".

В ближайшее время специалисты будут внимательно наблюдать за поведением Крошика, чтобы понять, сможет ли он полностью адаптироваться и жить вне человеческой опеки. Фонд будет делиться подробностями проекта — за судьбой Крошика можно следить в соцсетях.

Фото: Telegram/ Nerpa SPb

Теги: крошик, нерпа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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