Нерпа Крошик начал адаптацию к дикой природе на Ладоге — его поселили в плавучий вольер

За последние 3-4 года Крошик достиг зрелого возраста и заметно изменил своё поведение: стал менее контактным и больше стремится к уединению.

Петербургский любимец — нерпа Крошик — начал важный этап своей жизни: его перевезли на Ладожское озеро, где животное проходит процесс адаптации к природной среде. Сейчас он живёт в специально установленном плавучем вольере на акватории, в пределах нацпарка "Ладожские шхеры". Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

За последние 3-4 года Крошик достиг зрелого возраста и заметно изменил своё поведение: стал менее контактным и больше стремится к уединению. Это побудило сотрудников фонда задуматься о возможности вернуть его в дикую природу.

Проект стал возможен при поддержке АО "Гознак", профинансировавшего создание и установку плавучего вольера. Также активное участие в подготовке приняло руководство национального парка "Ладожские шхеры".

В ближайшее время специалисты будут внимательно наблюдать за поведением Крошика, чтобы понять, сможет ли он полностью адаптироваться и жить вне человеческой опеки. Фонд будет делиться подробностями проекта — за судьбой Крошика можно следить в соцсетях.

Фото: Telegram/ Nerpa SPb