Стало известно, сколько человек приняли участие в крестном ходе

Он прошел 12 сентября по Невскому проспекту.

По информации вице-губернатора Бориса Пиотровского, участие приняли 30 тысяч человек. Крестный ход от Казанского собора до площади Александра Невского в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского не проводилось 2 года из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в полдень прошел малый крестный ход с мощами. Он прошел от Троицкого собора Александро-Невской лавры по площади Александра Невского, где состоялся праздничный молебен.

На время крестного хода был перекрыт Невский проспект. Сейчас все ограничения сняты.

Фото: Telegram / Александр Бельский, Борис Пиотровский