В честь Дня перенесения мощей Александра Невского по Невскому проспекту пройдет крестный ход

Ежегодный общегородской праздник, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — покровителя Санкт-Петербурга, пройдет 12 сентября.

Александр Невский — известный государственный деятель и талантливый полководец, канонизированный Русской православной церковью. Именно по распоряжению императора Петра I в 1724 году останки князя были перевезены из Владимира в Санкт-Петербург, придавая городу особую святость и защиту.

Мероприятия в честь знаменательной даты включают целый ряд значимых событий:

Утреннее богослужение начнется в 8:30 в Казанском кафедральном соборе.

Затем в 11:00 стартует крупный общегородской крестный ход по главной магистрали — Невскому проспекту.

Еще одно важное событие произойдет в 7:00 утра в Троице-Сергиевом соборе Александро-Невской Лавры, где пройдет божественная литургия.

Далее, в 10:00, верующие соберутся в Александро-Невском храме на очередную службу.

Завершит утренние торжества малое шествие с мощами святого князя, начинающееся в 11:50.

Отдельным пунктом праздничной программы станет уникальный водный крестный ход по реке Нева, стартующий из крепости Орешек и завершающийся у стен Александро-Невской лавры. Этот путь повторяет исторический маршрут переноса мощей 1724 года.

Главная точка притяжения праздника — площадь перед Александро-Невской лаврой, где встретятся три крестных хода и состоится праздничная молитва. Программа завершится поздравительными речами представителей духовной и светской власти, награждением обладателей Ордена Александра Невского, выступлением почетного караула, концертом и вручением губернаторской награды "За вклад в укрепление национального согласия".

Участники массового крестного хода начнут сбор в 10:00 на Казанской улице, а само шествие двинется в 11:00.

Символично выбранный лозунг праздника — "Вера. Традиции. Единство" — подчеркивает суть празднования, выражающего единство народа и крепкую веру жителей города.

Фото: Санкт-Петербургская Русской православной церкви (Андрей Петров)