На причале Канонерского завода едва не утонуло судно во время погрузки металла

Прокуратура проверит соблюдение правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

На причале Канонерского завода накренилось судно "Фантом". Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства 23 августа.

Инцидент произошел утром у причала 15. Он используется ООО "Терминал Святого Петра".

По предварительным данным, судно накренилось во время погрузки металла из-за неправильной установки балласта. Обошлось без разлива нефтепродуктов, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV показал видео падения в воду крана с лодкой в Кронштадте.

Фото: пресс-служба СЗТП