На причале Канонерского завода едва не утонуло судно во время погрузки металла

На причале Канонерского завода накренилось судно "Фантом". Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства 23 августа.
Инцидент произошел утром у причала 15. Он используется ООО "Терминал Святого Петра".
По предварительным данным, судно накренилось во время погрузки металла из-за неправильной установки балласта. Обошлось без разлива нефтепродуктов, никто не пострадал.
Ранее Piter.TV показал видео падения в воду крана с лодкой в Кронштадте.
Фото: пресс-служба СЗТП
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все