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На причале Канонерского завода едва не утонуло судно во время погрузки металла
Сегодня, 17:53
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На причале Канонерского завода едва не утонуло судно во время погрузки металла

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Прокуратура проверит соблюдение правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

На причале Канонерского завода накренилось судно "Фантом". Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства 23 августа.

Инцидент произошел утром у причала 15. Он используется ООО "Терминал Святого Петра".

По предварительным данным, судно накренилось во время погрузки металла из-за неправильной установки балласта. Обошлось без разлива нефтепродуктов, никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV показал видео падения в воду крана с лодкой в Кронштадте.

Фото: пресс-служба СЗТП

Теги: причал, судно
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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