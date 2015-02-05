Петербург вошел в топ-5 регионов РФ по объемам розничного кредитования

Эксперты отмечают неоднозначную динамику рынка.

В июне 2026 годаПетербург занял четвертое место среди субъектов РФ по количеству выданных розничных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первый месяц лета жители Северной столицы оформили 121,5 тысячи займов.

Лидером рейтинга стала Москва с показателем в 249,7 тысячи кредитов. За ней следуют Московская область (195,2 тыс.) и Краснодарский край (140,5 тыс.). Замкнула пятерку лидеров Тюменская область.

Эксперты отмечают неоднозначную динамику рынка. В годовом выражении показатели по стране выросли на 27,8%, однако относительно мая текущего года спрос просел почти повсеместно. В частности, в Петербурге и Москве количество выданных займов сократилось на 6,2%, а в Краснодарском крае – сразу на 11,5%.

Во втором квартале 2026 года россияне взяли почти 11 миллионов кредитов. Это на треть больше, чем год назад, но в 1,7 раза меньше показателей 2024 года. Аналитики связывают падение рынка с новой политикой банков: кредитные организации серьезно ужесточили требования к заемщикам и стали одобрять заявки гораздо реже, чтобы застраховать себя от невозврата средств.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам требуется 5 лет, чтобы накопить на собственное жилье.

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