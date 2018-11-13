  1. Главная
Из федерального бюджета выделят средства на развитие ОЭЗ и создание инженерных объектов в Горской
Сегодня, 16:42
79
В частности, на строительство канализационного коллектора Горская – ТКК Конная Лахта одобрен кредит в размере 10 млрд рублей.

Петербург получит казначейский кредит на создание инженерных объектов для кластера в Горской и развитие Особой экономической зоны. Решение озвучено в рамках заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. 

В частности, на строительство канализационного коллектора Горская – ТКК Конная Лахта одобрен кредит в размере 10 млрд рублей. Для реализации проекта "Петербург Марина" уже утвердили документацию по планировке территории, а также подготовили предложения по корректировке Правил землепользования и застройки. Сейчас разрабатывают документацию по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры. 

А еще 3,1 млрд рублей Северная столица получит на развитие ОЭЗ, где создается автомобилестроительный кластер. 

Ранее мы рассказывали о том, что на территории ОЭЗ "Парнас" спроектируют инновационный центр за 75 млн рублей. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: оэз, петербург марина
