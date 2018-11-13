Из федерального бюджета выделят средства на развитие ОЭЗ и создание инженерных объектов в Горской

В частности, на строительство канализационного коллектора Горская – ТКК Конная Лахта одобрен кредит в размере 10 млрд рублей.

Петербург получит казначейский кредит на создание инженерных объектов для кластера в Горской и развитие Особой экономической зоны. Решение озвучено в рамках заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

В частности, на строительство канализационного коллектора Горская – ТКК Конная Лахта одобрен кредит в размере 10 млрд рублей. Для реализации проекта "Петербург Марина" уже утвердили документацию по планировке территории, а также подготовили предложения по корректировке Правил землепользования и застройки. Сейчас разрабатывают документацию по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры.

А еще 3,1 млрд рублей Северная столица получит на развитие ОЭЗ, где создается автомобилестроительный кластер.

Фото: пресс-служба Смольного