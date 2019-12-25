В Гатчине из квартиры похитили деньги, украшения и оружие общей стоимостью 21 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из квартиры в Гатчине украли деньги, украшения и оружие общей стоимостью более 21 млн рублей. об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 60-летняя хозяйка квартиры. Она сообщила, что в период с 17 февраля по 2 октября неизвестный преступник проник в её квартиру. Он похитил травматическое огнестрельное оружие с двумя комплектами патронов, документы (в том числе на недвижимость), 30 000 долларов, 5 000 000 рублей, ювелирные изделия. Сумма материального ущерба составила 21 436 100 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также из дома в Ленобласти вынесли ювелирные украшения стоимостью 720 000 рублей.

Фото: Piter.tv