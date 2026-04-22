В Пулково мигрантка похитила у пассажирки ремень за 140 тыс. рублей

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу брендового ремня в аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 22 апреля.

В дежурную часть обратилась 29-летняя местная жительница, заявившая о том, что у нее пропал ремень за 140 тыс. рублей. Девушка потеряла его при прохождении досмотра перед полетом. Аксессуар забрала себе 47-летняя мигрантка.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное скоро вернут владелице.

Ранее на Piter.TV: с владельца автосервиса в Петергофе взыскали 2 млн рублей за хищение электроэнергии.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО