Мужчина украл у покупательницы телефон в магазине на Зины Портновой

Полиция разыскивает злоумышленника.

Вечером 28 августа в полицию поступило заявление от уроженки Украины, зарегистрированной в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, у женщины украли телефон, пока она была в магазине "Градусы" на улице Зины Портновой.

По подозрению в хищении "Айфона 11" стоимостью 50 тысяч рублей разыскивается мужчина славянской внешности 25-30 лет на вид, камеры видеонаблюдения позволили установить приметы вора. Злоумышленник был одет в кепку зеленого цвета, зеленую кофту с черными рукавами, черные брюки и ботинки, с собой была наплечная черная сумка. Полиция просит сообщить, если преступника где-то заметили по телефонам: 573-13-10, 252-02-02.

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Видео, фото: Piter.TV