Уроженка Пермского края похитила у девушки сумку в Пулково

Общий ущерб составил 27 тыс. рублей.

Транспортная полиция раскрыла кражу сумки в петербургском аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратилась 24-летняя жительница Свердловской области с заявлением о пропаже ее сумки, в которой были наушники и зарядка. Общий ущерб составил 27 тыс. рублей. Потерпевшая оставила имущество на кресле, и его заприметила и забрала 23-летняя уроженка Пермского края.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция раскрыла хищение парфюмерии на 30 тыс. рублей в Пулково.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО