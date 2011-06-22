Транспортная полиция раскрыла хищение парфюмерии на 30 тыс. рублей в Пулково

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Транспортные полицейские Петербурга в аэропорту Пулково раскрыли хищение парфюмерии на 30 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в УТ МВД России по СЗФО 3 декабря.

В линейный отдел обратился работник магазина, расположенного в зоне вылета внутренних рейсов, с заявлением о факте кражи двух флаконов женского парфюма. Похитителем оказался 30-летний уроженец Читинской области. Мужчина, прибыв в Пулково для вылета в Москву, прихватил с собой духи, а потом ушел на свой рейс.

В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

