Рецидивист, совершивший серию краж в Петербурге, отправлен в колонию

Мужчина похитил аккумулятор от электросамоката и пожарные рукава.

В Петербурге оглашен приговор рецидивисту, который совершил серию краж на территории Северной столицы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 19 июня.

В частности, в ноябре прошлого года мужчина заметил припаркованный электросамокат на улице Крыленко, после чего похитил его аккумулятор. Злоумышленник попытался отдать устройство в ломбард, но там батарею не приняли. Тогда подсудимый оставил ее в скупке и попросил денег на пиво. Кроме того, уже в декабре на Ультрамариновой улице он забрал шесть пожарных рукавов. Похитителя заметил охранник, и преступника задержали.

В результате петербуржец отправлен в колонию общего режима на 1,5 года.

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Фото: Piter.TV