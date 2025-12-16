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Рецидивист, совершивший серию краж в Петербурге, отправлен в колонию
Сегодня, 16:38
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Рецидивист, совершивший серию краж в Петербурге, отправлен в колонию

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Мужчина похитил аккумулятор от электросамоката и пожарные рукава.

В Петербурге оглашен приговор рецидивисту, который совершил серию краж на территории Северной столицы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 19 июня. 

В частности, в ноябре прошлого года мужчина заметил припаркованный электросамокат на улице Крыленко, после чего похитил его аккумулятор. Злоумышленник попытался отдать устройство в ломбард, но там батарею не приняли. Тогда подсудимый оставил ее в скупке и попросил денег на пиво. Кроме того, уже в декабре на Ультрамариновой улице он забрал шесть пожарных рукавов. Похитителя заметил охранник, и преступника задержали. 

В результате петербуржец отправлен в колонию общего режима на 1,5 года. 

Ранее на Piter.TV: молодой вор обокрал дом в Выборге на 300 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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