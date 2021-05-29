Мужчина украл у сотрудника судостроительного завода в Ленобласти смартфон и банковскую карту

Злоумышленник успел воспользоваться банковской картой потерпевшего.

У работника судостроительного завода в Ленобласти пропали смартфон и банковская карта. Транспортная полиция уже установила личность подозреваемого.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник находился в помещении для хранения одежды и заметил открытую дверцу у шкафчика. Там лежали чужие вещи, в том числе телефон. Мужчина убедился, что за его действиями никто не наблюдает и положил чужой смартфон к себе в карман, после чего покинул территорию завода.

Позже вор обнаружил, что в чехле находилась банковская карта. Он решил ей воспользоваться, но не своими руками, и передал карту знакомой. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о краже. 36-летний житель Выборга находится под подпиской о невыезде.

Фото: УТ МВД по СЗФО