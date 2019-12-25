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На Балтийском вокзале полицейские оперативно нашли подозреваемого в краже наушников за 14 тысяч рублей
Сегодня, 12:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Балтийском вокзале полицейские оперативно нашли подозреваемого в краже наушников за 14 тысяч рублей

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

У пассажира "Ласточки" Псков – Санкт-Петербург украли беспроводные наушники стоимостью 14 тысяч рублей. Правоохранители оперативно установили злоумышленника, присвоившего их себе. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника, причастного к пропаже наушников. Им оказался 20-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Подозреваемый заметил на сидении наушники, оставленные другим пассажиром, и решил присвоить их себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Гатчине из квартиры похитили деньги, украшения и оружие общей стоимостью 21 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийский вокзал, кража, ласточка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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