Частный дом на Беличьей улице обокрали на 9,5 млн рублей

Вор пробрался в дом, взломав замок двери.

Около 11 вечера в среду, 25 ноября, в полицию Пушкинского района Петербурга обратился местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, частный дом мужчины на Беличьей улице в поселке Александровская крупно обокрали.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный проник в дом, взломав замок входной двери. В жилище злоумышленник нашел 5 тысяч евро и ювелирные изделия, с которыми и скрылся с места. Сумма ущерба хозяину дома составила более 9,5 млн рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Непокоренных задержали женщину, оставившую новоиспеченного приятеля с пачкой фальшивых денег.

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