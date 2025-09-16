Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за кражу кольца с бриллиантом из ювелирного магазина на Космонавтов

Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлеклась на демонстрацию другого товара, обвиняемый быстро положил выбранное кольцо себе в ладонь и покинул помещение магазина незамеченным.

Московская районная прокуратура завершила утверждение обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого по статье 158, часть 1 УК РФ (тайное хищение чужой собственности).

Следствием установлено, что 16 июля 2025 года подозреваемый посетил ювелирный салон крупного торгового комплекса на проспекте Космонавтов, притворившись покупателем. Там он попросил продемонстрировать несколько изделий с искусственно выращенными алмазами. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлеклась на демонстрацию другого товара, обвиняемый быстро положил выбранное кольцо себе в ладонь и покинул помещение магазина незамеченным.

Сумма украденного превысила отметку в 56 тысяч рублей. Сам подсудимый признал свою вину, пояснив, что успел продать украденный товар, а деньги использовал на собственные расходы. Дело передано в судебную инстанцию для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские инспекторы задержали катер и выявили нарушения на теплоходах.

Видео: Прокуратура Петербурга