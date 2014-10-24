  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина обокрал магазин во Фрунзенском районе на 12 тыс. рублей и заявил, что хотел проверить охранников
Сегодня, 14:47
65
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина обокрал магазин во Фрунзенском районе на 12 тыс. рублей и заявил, что хотел проверить охранников

0 0

Злоумышленник хотел похитить три салата, четыре стейка форели, банки с мидиями и креветками и другие деликатесы.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего рецидивиста из Ленобласти. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили в надзорном ведомстве 26 июня. 

В марте обвиняемый, сложив в продуктовую корзину в магазине на Бухарестской улице три салата, четыре стейка форели, банки с мидиями и креветками и другие деликатесы на сумму свыше 12 тыс. рублей, салфетки и крем для рук, попытался выйти оттуда, не расплатившись. Охранник нажал на кнопку тревожной сигнализации, и злоумышленника задержала полиция. 

Мужчина заявил, что хотел проверить бдительность охраны. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что у участника ПМЭФ украли 250 тыс. рублей из номера в отеле. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бухарестская улица, покушение на кражу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии