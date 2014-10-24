Мужчина обокрал магазин во Фрунзенском районе на 12 тыс. рублей и заявил, что хотел проверить охранников

Злоумышленник хотел похитить три салата, четыре стейка форели, банки с мидиями и креветками и другие деликатесы.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего рецидивиста из Ленобласти. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили в надзорном ведомстве 26 июня.

В марте обвиняемый, сложив в продуктовую корзину в магазине на Бухарестской улице три салата, четыре стейка форели, банки с мидиями и креветками и другие деликатесы на сумму свыше 12 тыс. рублей, салфетки и крем для рук, попытался выйти оттуда, не расплатившись. Охранник нажал на кнопку тревожной сигнализации, и злоумышленника задержала полиция.

Мужчина заявил, что хотел проверить бдительность охраны. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что у участника ПМЭФ украли 250 тыс. рублей из номера в отеле.

Фото: Piter.TV