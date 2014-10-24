Видео: двое мужчин пытались украсть продукты на 4500 рублей в центре Петербурга

Мужчины оказали сопротивление сотруднику магазина и не захотели отдавать товары.

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые похитили товары из сетевого магазина на проспекте Чернышевского. Действия злоумышленников попали на видео.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Мужчины оказали сопротивление работнику магазина, который пытался остановить воров. Они унесли с собой продуктов на 4500 рублей. Один из них запихал продукты в карманы верхней одежды.

Сотрудник нажал кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленников задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны. Похищенное изъяли.

Ранее Piter.tv писал о том, что из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны вынесли товар на миллион рублей.

Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО