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Видео: двое мужчин пытались украсть продукты на 4500 рублей в центре Петербурга

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Мужчины оказали сопротивление сотруднику магазина и не захотели отдавать товары.

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые похитили товары из сетевого магазина на проспекте Чернышевского. Действия злоумышленников попали на видео.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Мужчины оказали сопротивление работнику магазина, который пытался остановить воров. Они унесли с собой продуктов на 4500 рублей. Один из них запихал продукты в карманы верхней одежды. 

Сотрудник нажал кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленников задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны. Похищенное изъяли. 

Ранее Piter.tv писал о том, что из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны вынесли товар на миллион рублей. 

Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: кража, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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