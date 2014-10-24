Видео: двое мужчин пытались украсть продукты на 4500 рублей в центре Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые похитили товары из сетевого магазина на проспекте Чернышевского. Действия злоумышленников попали на видео.
Инцидент произошел вечером 3 апреля. Мужчины оказали сопротивление работнику магазина, который пытался остановить воров. Они унесли с собой продуктов на 4500 рублей. Один из них запихал продукты в карманы верхней одежды.
Сотрудник нажал кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленников задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны. Похищенное изъяли.
Ранее Piter.tv писал о том, что из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны вынесли товар на миллион рублей.
Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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