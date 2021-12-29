Неизвестный проник в квартиру на Большевиков и вынес украшений на 155 тыс. рублей

Дочь заявительницы потеряла ключи, а потом нашла их на лестнице при входе в подъезд.

Накануне вечером в службу "112" поступило сообщение о краже от 40-летней петербурженки. Она уточнила, что в ее квартиру на проспекте Большевиков с 10 утра до 16 часов вечера путем подбора ключа, проник в квартиру неизвестный и украл из шкафа в спальной комнате похитил ювелирные изделия (11 золотых колец, 2 золотые цепочки, 1 золотую подвеску) на сумму 155 тыс. рублей.

Как стало известно Piter.tv, 11-летняя дочка заявительницы утром в школе обнаружила, что нет ключей от дома. Когда она возвращалась из школы, обнаружила ключи от квартиры на лестнице при входе в подъезд.

В доме присутствует камера видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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