В Петербурге задержали рецидивиста, который изнасиловал 21-летнюю медсестру

Во входную дверь квартиры позвонил злоумышленник, представившийся "оценщиком службы курьерских заказов".

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании 21-летней медсестры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 28 августа обратился 35-летний мужчина, сообщивший, что неизвестный изнасиловал его девушку в квартире дома 15 по проспекту Большевиков. Во входную дверь позвонил злоумышленник, представившийся "оценщиком службы курьерских заказов".

После того, как доверчивая петербурженка впустила преступника, он силой ворвался в квартиру, где изнасиловал ее, после чего скрылся. Следственные органы по данному факту возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Было установлено, что к совершению этого преступления причастен ранее неоднократно судимый, в том числе, и за подобные деяния, 48-летний мужчина. Его задержали в квартире дома 4к1 по улице Генерала Симоняка.

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Фото: Piter.TV