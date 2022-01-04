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В Петербурге задержали рецидивиста, который изнасиловал 21-летнюю медсестру
Сегодня, 10:56
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В Петербурге задержали рецидивиста, который изнасиловал 21-летнюю медсестру

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Во входную дверь квартиры позвонил злоумышленник, представившийся "оценщиком службы курьерских заказов".

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании 21-летней медсестры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 28 августа обратился 35-летний мужчина, сообщивший, что неизвестный изнасиловал его девушку в квартире дома 15 по проспекту Большевиков. Во входную дверь позвонил злоумышленник, представившийся "оценщиком службы курьерских заказов". 

После того, как доверчивая петербурженка впустила преступника, он силой ворвался в квартиру, где изнасиловал ее, после чего скрылся. Следственные органы по данному факту возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ. 

Было установлено, что к совершению этого преступления причастен ранее неоднократно судимый, в том числе, и за подобные деяния, 48-летний мужчина. Его задержали в квартире дома 4к1 по улице Генерала Симоняка.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в убийстве женщины в Невском районе Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: изнасилование, незаконное проникновение в квартиру, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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