В петербургском отеле у туристки похитили кольца Tiffany стоимостью в 500 тыс. рублей

Заявительница подозревает в краже сотрудников клининговой службы.

У туристки, которая остановилась в петербургском отеле, пропали дорогостоящие кольца бренда Tiffany. Их стоимость составляет порядка 500 тыс. рублей.

Информация о краже трех колец в гостинице города поступила полицейским 22 сентября, пишет 78.ru. Потерпевшая прибыла в Северную столицу с мужем и дочерью. Среди украшений были обручальное и помолвочное кольца с бриллиантами.

Семья заселилась в отель накануне, путешественники пошли на прогулку, а украшения остались в ванной. Женщина, когда вернулась, заметила, что кольца исчезли.

Заявительница подозревает в краже сотрудников клининговой службы. Именно они могли попасть в номер. В случившемся разбираются правоохранители.

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Фото: Piter.TV