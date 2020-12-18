  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском отеле у туристки похитили кольца Tiffany стоимостью в 500 тыс. рублей
Сегодня, 16:54
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском отеле у туристки похитили кольца Tiffany стоимостью в 500 тыс. рублей

0 0

Заявительница подозревает в краже сотрудников клининговой службы.

У туристки, которая остановилась в петербургском отеле, пропали дорогостоящие кольца бренда Tiffany. Их стоимость составляет порядка 500 тыс. рублей. 

Информация о краже трех колец в гостинице города поступила полицейским 22 сентября, пишет 78.ru. Потерпевшая прибыла в Северную столицу с мужем и дочерью. Среди украшений были обручальное и помолвочное кольца с бриллиантами. 

Семья заселилась в отель накануне, путешественники пошли на прогулку, а украшения остались в ванной. Женщина, когда вернулась, заметила, что кольца исчезли. 

Заявительница подозревает в краже сотрудников клининговой службы. Именно они могли попасть в номер. В случившемся разбираются правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти украли туи с братского захоронения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, отель в петербурге, украли украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии