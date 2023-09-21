В Ленобласти украли туи с братского захоронения

Недавно в соседних населённых пунктах продавцы на газели предлагали бабушкам купить туи.

С территории братского захоронения №2 в поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти неизвестные украли туи. Об этом рассказали в Администрации МО "Первомайское сельское поселение".

Кто был свидетелем данного инцидента и имеет какие- либо сведения сообщите пожалуйста в администрацию по телефону 8-813-78-68-441. Конфиденциальность гарантирована! Администрация МО "Первомайское сельское поселение"

Под постом в группе в ВКонтакте местной администрации комментаторы отмечают, что некоторые туи, которые были установлены за обелиском, исчезли еще 1 сентября. Другие пишут, что недавно в соседних населённых пунктах продавцы на газели предлагали бабушкам туи, которые якобы привезли из недавно сгоревшего питомника.

Хвойные растения на братском захоронении несколько лет назад высадили волонтеры и местные власти.

Фото: ВКонтакте/ Администрация МО Первомайское сельское поселение