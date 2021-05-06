В Мартышкино восстановят разрушенное Братское захоронение

К губернатору Петербурга Александру Беглову обратилась местная жительница с просьбой сохранить мемориал.

К осени 2024 года в поселке Мартышкино восстановят Братское захоронение, которое постепенно разрушается. Памятники повреждены, а имена погибших уже не читаются. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в четверг, 21 сентября.

К губернатору Петербурга Александру Беглову обратилась местная жительница с просьбой сохранить мемориал, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. До 2004 года там проводились массовые памятные мероприятия.

Братское захоронение разделено на две части: в южной части возведена скульптура "Воину-победителю", а в северной – "Солдат".

Всего на территории захоронено 1458 воинов, в их числе – два героя СССР.

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Фото: Википедия