Обокравший комнату в "коммуналке" на 50 тыс. рублей в Петербурге отправлен в колонию
Сегодня, 14:43
Подсудимый признал вину, в ходе следствия вернул потерпевшему кроссовки и возместил 6 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). По данным надзорного ведомства, фигурант похитил из комнаты в коммунальной квартире на 9-й линии В. О. ноутбук, кроссовки и денежные средства. 

Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Подсудимый признал вину, в ходе следствия вернул потерпевшему кроссовки и возместил 6 тыс. рублей. 

Злоумышленнику назначено окончательное наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, подменявший брендовые вещи на маркетплейсе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

