Обокравший комнату в "коммуналке" на 50 тыс. рублей в Петербурге отправлен в колонию

Подсудимый признал вину, в ходе следствия вернул потерпевшему кроссовки и возместил 6 тыс. рублей.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). По данным надзорного ведомства, фигурант похитил из комнаты в коммунальной квартире на 9-й линии В. О. ноутбук, кроссовки и денежные средства.

Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей. Подсудимый признал вину, в ходе следствия вернул потерпевшему кроссовки и возместил 6 тыс. рублей.

Злоумышленнику назначено окончательное наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, подменявший брендовые вещи на маркетплейсе.

Фото: Piter.TV