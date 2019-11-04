Суд Петербурга признал виновным похитителя иконы и украшений из храма на 1 млн рублей

Мужчина был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ленинский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор В. Короткову за кражу иконы "Всецарица" и пожертвованных украшений из Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города, пишет spb.aif.ru.

Суд установил, что в феврале 2024 года 40-летний Коротков совершил кражу, причинив храму ущерб на сумму 1 миллион рублей. Коротков был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга поддержала обвинение по делу о краже драгоценностей и Библии из частного дома. Следствием было установлено, что ночью 26 марта 2024 года двое жителей Калининграда тайно пробрались в частный дом в посёлке Тярлево Пушкинского района, откуда украли ювелирные изделия, часы, денежные средства и прочие ценные вещи, включая Библию, на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV