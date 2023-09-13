Рецидивисты украли еду, алкоголь и дезодоранты из магазина на Понтонной

Все похищенные предметы изъяты правоохранительными органами.

Вечером 23 июля, примерно в 22 часа, дежуривший экипаж межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Колпинскому району Санкт-Петербурга пресёк попытку бегства двоих преступников-рецидивистов, укравших имущество в магазине.

Во время очередного патрульного обхода на Вознесенском шоссе сотрудники заметили подозрительную пару молодых людей, несущих большие пакеты и рюкзак. Молодые люди периодически осматривались вокруг, пытаясь избежать посторонних взглядов. Когда полицейские приблизились, злоумышленники резко избавились от похищенного, спрятав сумки в кустах, и попытались бежать.

Однако охранникам удалось вовремя отреагировать и остановить скрывающихся мужчин. Подозреваемые были доставлены в 80-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что незадолго до встречи с полицейскими оба мужчины находились в супермаркете на Понтонной улице, откуда тайно вынесли разнообразную продукцию: напитки, еду и дезодоранты.

Впоследствии оказалось, что один из задержанных, которому исполнилось 35 лет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение и наркотики, а его 32-летний товарищ успел стать фигурантом дел о грабеже и разбое. Все похищенные предметы изъяты правоохранительными органами.

Ранее мы сообщили о том, что в Коммунаре рецидивист повредил иномарку незнакомца.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти