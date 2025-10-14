  1. Главная
Сегодня, 9:26
Пассажир рейса в Аланью похитил духи из магазина в Пулково

Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

В аэропорту Пулково в Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В линейный отдел на воздушном транспорте обратился представитель торговой точки, расположенной в зоне вылета внутренних рейсов, с заявлением о пропаже двух флаконов духов и солнцезащитного стика. К краже причастным оказался 45-летний пассажир рейса в Аланью. Он успел увезти товар в Турцию. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница магазина на улице Софьи Ковалевской, похитившая из кассы 13 тыс. рублей, ответит перед судом. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

