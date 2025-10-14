Пассажир рейса в Аланью похитил духи из магазина в Пулково

Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

В аэропорту Пулково в Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу в магазине беспошлинной торговли. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В линейный отдел на воздушном транспорте обратился представитель торговой точки, расположенной в зоне вылета внутренних рейсов, с заявлением о пропаже двух флаконов духов и солнцезащитного стика. К краже причастным оказался 45-летний пассажир рейса в Аланью. Он успел увезти товар в Турцию. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО