Машинист и его сообщник пытались похитить 217 литров дизельного топлива в Ленобласти

Злоумышленников поймали с поличным.

Сотрудники транспортной полиции пресекли кражу дизельного топлива в Ленинградской области. Подозреваемыми оказались машинист и помощник машиниста, сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Инцидент произошел у железнодорожной станции "Луга-1". Было установлено, что злоумышленники договорились, спланировали похищение из бака тепловоза и вывезли топливо на личном автомобиле. Его загрузили в машину ночью, предварительно разлив топливо в пластиковые ёмкости. Мужчин поймали в самый неподходящий для них момент, когда они складировали канистры. В случае похищения ущерб составил бы 217 литров, а именно - 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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