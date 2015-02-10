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Машинист и его сообщник пытались похитить 217 литров дизельного топлива в Ленобласти
Сегодня, 9:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Машинист и его сообщник пытались похитить 217 литров дизельного топлива в Ленобласти

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Злоумышленников поймали с поличным.

Сотрудники транспортной полиции пресекли кражу дизельного топлива в Ленинградской области. Подозреваемыми оказались машинист и помощник машиниста, сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу.

Инцидент произошел у железнодорожной станции "Луга-1". Было установлено, что злоумышленники договорились, спланировали похищение из бака тепловоза и вывезли топливо на личном автомобиле. Его загрузили в машину ночью, предварительно разлив топливо в пластиковые ёмкости. Мужчин поймали в самый неподходящий для них момент, когда они складировали канистры. В случае похищения ущерб составил бы 217 литров, а именно - 10 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". 

Фото: Pexels 

Теги: дизельное допливо, кража
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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