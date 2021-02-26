Злоумышленница обокрала двух пенсионерок после того, как они получили деньги на почте в Приморском районе

Женщина выслеживала своих "жертв", а затем вытаскивала деньги из сумки.

Полиция задержала женщину, подозреваемая в краже денег у пенсионерок в отделениях связи в Приморском районе. Жертвами краж этой зимой стали как минимум две петербурженки пожилого возраста, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиция установила, что 15 декабря злоумышленника похитила около 19 тыс. рублей у 68-летней женщины. Пенсионерка обнаружила пропажу после общения с девушкой около отделения почты на Школьной улице, где получала деньги. В феврале с аналогичным заявлением обратилась 78-летняя местная жительница, у нее пропали 22 тыс.рублей.

24 февраля правоохранители задержали подозреваемую на Беговой улице. Она работает менеджером в строительной фирме в Кудрово. Возбуждены уголовное дела по статье "Кража". Подозреваемая четыре раза привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО