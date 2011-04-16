Полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля за 2 млн рублей в Ленобласти

В поселке Назия обнаружили указанную иномарку и после осмотра поместили на спецстоянку.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля Hyundai Sonata за 1,9 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 16 апреля обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что от дома 10 по 1-му Верхнему переулку кто-то украл его машину. В тот же день в поселке Назия обнаружили указанную иномарку и после осмотра поместили на спецстоянку.

На улице Прокофьева в поселке Войбокало по подозрению в совершении преступления поймали мужчину 1988 года рождения. В отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полиция пресекла деятельность этнической группы карманниц-гастролерш, орудовавшей.

Фото: Piter.TV