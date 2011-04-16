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Полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля за 2 млн рублей в Ленобласти
Сегодня, 14:57
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Полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля за 2 млн рублей в Ленобласти

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В поселке Назия обнаружили указанную иномарку и после осмотра поместили на спецстоянку.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля Hyundai Sonata за 1,9 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 16 апреля обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что от дома 10 по 1-му Верхнему переулку кто-то украл его машину. В тот же день в поселке Назия обнаружили указанную иномарку и после осмотра поместили на спецстоянку. 

На улице Прокофьева в поселке Войбокало по подозрению в совершении преступления поймали мужчину 1988 года рождения. В отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полиция пресекла деятельность этнической группы карманниц-гастролерш, орудовавшей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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