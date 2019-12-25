Петербуржцы подозреваются в краже 655 метров телефонного кабеля в парке Интернационалистов

Один из задержанных водителей пояснил, что якобы нашел кабель в парке Интернационалистов у открытого люка.

Во Фрунзенском районе Петербурга в остановленных полицейскими автомобилях было обнаружено 655 метров похищенного телефонного кабеля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром на выходных у дома 55 по проспекту Славы сотрудники ГИБДД для проверки остановили автомобили Lada Granta и Volkswagen Polo. В багажниках обоих автомобилей были обнаружены скрученные кабеля в большом количестве.

Один из задержанных водителей пояснил, что якобы нашел кабель в парке Интернационалистов у открытого люка. Кабеля оказалось так много, что за помощью с перевозкой мужчина обратился к своему знакомому. Кабель полицейские изъяли. В общей сложности, на двух машинах перевозилось 655 метров телефонного кабеля.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что кабель, якобы обнаруженный бесхозным, на самом деле был срезан в парке на участке напротив дома 40/1 по проспекту Славы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти