На ж/д станции Веймарн украли 25 метров кабеля

По подозрению задержан 19-летний местный житель.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу 25 метров кабеля. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Злоумышленник тайно проник на территорию дежурного пункта контактной сети железнодорожной станции Веймарн (Кингисеппский район Ленобласти), откуда и украл 25 метров кабеля. Полицейские по подозрению в данном преступлении задержали 19-летнего местного жителя.

Своим противоправным деянием злоумышленник нанес ущерб организации на сумму 17 тыс. рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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