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На ж/д станции Веймарн украли 25 метров кабеля
Сегодня, 10:25
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nastya960

На ж/д станции Веймарн украли 25 метров кабеля

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По подозрению задержан 19-летний местный житель.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу  25 метров кабеля. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Злоумышленник тайно проник на территорию дежурного пункта контактной сети железнодорожной станции Веймарн (Кингисеппский район Ленобласти), откуда и украл 25 метров кабеля. Полицейские по подозрению в данном преступлении задержали 19-летнего местного жителя.

Своим противоправным деянием злоумышленник  нанес ущерб организации на сумму  17 тыс. рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Фото: pixabay 

Теги: веймарн, кабель, кража, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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