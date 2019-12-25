Петербург стал лидером по спросу на краткосрочную аренду жилья в РФ

Второе место заняла Москва, а на третьем оказалась Казань.

Петербург возглавил рейтинг городов с самым высоким спросом на краткосрочную аренду жилья, согласно данным сервиса "Домклик24". Второе место заняла Москва, а на третьем оказалась Казань. Эти города привлекают туристов своим историческим наследием и культурными достопримечательностями, что делает их популярными направлениями круглый год.

За ними следуют Ростов-на-Дону, Кисловодск, Владивосток, Красноярск, Калининград и Новосибирск. Эти города отличаются большим количеством учебных заведений, включая высшие образовательные учреждения, что способствует увеличению спроса на аренду жилья среди студентов и преподавателей.

Средняя стоимость бронирования квартиры на сутки составляет около 3,5 тысяч рублей, а стандартный период аренды составляет 2-3 дня.

Ранее мы сообщили о том, что объем задолженности по ипотеке в Петербурге достиг 4,1 млрд рублей.

Фото: Pxhere