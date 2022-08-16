Объем задолженности по ипотеке в Петербурге достиг 4,1 млрд рублей

По данным ЦБ РФ, общая задолженность по ипотечным кредитам в России составила 19,8 триллионов рублей, включая 78,1 миллиард рублей просроченных займов.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь поделился информацией о росте объема просроченных ипотечных долгов в городе. По состоянию на 10 октября, задолженность достигла 4,1 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что общий долг по ипотечным кредитам в Санкт-Петербурге составляет 1,2 триллиона рублей, увеличившись на 184,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.

Рябоконь выразил обеспокоенность значительным увеличением количества просроченных кредитов на 33% среди жителей Петербурга.

По данным ЦБ РФ, общая задолженность по ипотечным кредитам в России составила 19,8 триллионов рублей, включая 78,1 миллиард рублей просроченных займов. За год сумма просроченных кредитов возросла на 17,5 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за сентябрь в Петербурге подешевело вторичное жильё.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)