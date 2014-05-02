На Финском заливе в Петербурге замечен красноголовый королек

Эта птица крайне редка для нашего региона.

На побережье Финского залива в Петербурге фотограф Иван Абрамов заснял красноголового королька. Эта птица крайне редка для нашего региона, рассказал известный биолог Павел Глазков 19 декабря.

Длина пернатых не превышает 9 сантиметров при массе 5 граммов. Видовое название "красноголовый" птица получила за красно-оранжевую шапочку у самцов, у самок она золотисто-желтая. Королек в Северной столице и Ленобласти начал встречаться только в последние несколько лет, прежде малюток наблюдали лишь в XIX веке.

В норме красноголовый королек обитает намного западнее. Мы становимся свидетелями появления у нас очередного нового вида птиц. Павел Глазков, биолог

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Иван Абрамов)