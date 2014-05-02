  1. Главная
На Финском заливе в Петербурге замечен красноголовый королек
Сегодня, 9:18
74
Эта птица крайне редка для нашего региона.

На побережье Финского залива в Петербурге фотограф Иван Абрамов заснял красноголового королька. Эта птица крайне редка для нашего региона, рассказал известный биолог Павел Глазков 19 декабря. 

Длина пернатых не превышает 9 сантиметров при массе 5 граммов. Видовое название "красноголовый" птица получила за красно-оранжевую шапочку у самцов, у самок она золотисто-желтая. Королек в Северной столице и Ленобласти начал встречаться только в последние несколько лет, прежде малюток наблюдали лишь в XIX веке. 

В норме красноголовый королек обитает намного западнее. Мы становимся свидетелями появления у нас очередного нового вида птиц. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: скворцы не улетели из Петербурга на зимовку в Европу. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Иван Абрамов) 

