Наталья Краско выпустит книгу и аудио-сборник стихотворений

Актриса и поэт Наталья Краско рассказала каналу Piter.TV о своих творческих планах.

Актриса Наталья Краско в этом году выпустит сразу два сборника стихотворений: книгу "Мы просто пока не умеем любить" и одноименный сборник стихов на аудио. Молодой поэт и жена актера Ивана Краско поделилась с Piter.TV подробностями работы над амбициозными творческими проектами. Оказывается, для нее это не первый опыт создания книги собственной поэзии.

"Все началось со сборника "Начало", которого никогда не было бы, если бы не мой супруг. Я бы просто на это не пошла из-за постоянной самокритики и сомнений. Но после общения с мужем я все-таки выпустила этот сборник. Туда вошли и стихи, датированные ранним детством, и стихи, написанные в период первой влюбленности. Иван Иванович участвовал в создании того сборника, и даже предложил название "Зрелость" для одной из его частей, которая завершает книгу", - признается Наталья Краско.

По словам девушки-поэта, первая книга получилась минималистичной. Многие стихи, которые не вошли в нее, легли в основу второго сборника. Книга "Мы просто пока не умеем любить" должна выйти в этом году.

"Она также делится на блоки. В части "Преодоление" можно увидеть стихи, которые не вошли в "Начало". Это поэзия, связанная с преодолением сильной юношеской влюбленности. Вторая часть - это поэма "Браво, Эрос!", которую я посвятила своему мужу. Я начинала писать ее в Летнем саду, и там можно встретить много отсылок к античной культуре и античной традиции. И третий блок - часть под названием "Мы просто пока не умеем любить" - это последняя строчка последнего стихотворения", - говорит актриса.

Девять лучших стихотворений сборника "Мы просто пока не умеем любить" лягут в основу аудио-альбома со стихами молодого поэта. Задумка такого сборника появилась во время общения со своим одногруппником по вузу.

"Когда я училась в Институте гуманитарного образования, там был актер, мой одногруппник. Он и стал продюсером этого сборника. Сначала мы решили с ним попробовать, записали на студии стихотворение "Реалист", вышедшее на мой день рождения. Потом пришла идея записать целый альбом. Мы презентовали его вместе с моим официальным сайтом, со всем скоро выйдет и сам поэтический сборник", - делится с нами красавица Наталья Краско.