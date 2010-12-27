"Я ничего об этом не знаю": Наталья Краско прокомментировала слухи о разводе с мужем

Молодая жена Ивана Краско рассказала корреспонденту Piter.TV о слухах по поводу развода.

Вечером 23 августа, в прессе появились публикации о разводе Натальи Краско с мужем. Наш корреспондент взял комментарий у молодой жены 87-летнего Ивана Краско.

Как оказалось, Наталья совершенно не в курсе такого поворота в семейной жизни. Девушка передает, что разговора о разводе с мужем не было, а узнала она об этом из Соцсетей и от журналистов. Сейчас актриса находится в шоке от подобных новостей.

На данный момент Наталья Краско отдыхает в Испании вместе со своей подругой. Девушка отметила, что разберется с подобными слухами, когда прилетит домой.

Ранее мы сообщали о том, что Иван Краско собирается разводиться с молодой женой.

Фото: Наталья Краско/ВК