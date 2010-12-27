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"Я ничего об этом не знаю": Наталья Краско прокомментировала слухи о разводе с мужем
Сегодня, 20:17
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IRINA_CHALKINA
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"Я ничего об этом не знаю": Наталья Краско прокомментировала слухи о разводе с мужем

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Молодая жена Ивана Краско рассказала корреспонденту Piter.TV о слухах по поводу развода.

Вечером 23 августа, в прессе появились публикации о разводе Натальи Краско с мужем. Наш корреспондент взял комментарий у молодой жены 87-летнего Ивана Краско. 

Как оказалось, Наталья совершенно не в курсе такого поворота в семейной жизни. Девушка передает, что разговора о разводе с мужем не было, а узнала она об этом из Соцсетей и от журналистов. Сейчас актриса находится в шоке от подобных новостей. 

На данный момент Наталья Краско отдыхает в Испании вместе со своей подругой.  Девушка отметила, что разберется с подобными слухами, когда прилетит домой. 

Ранее мы сообщали о том, что Иван Краско собирается разводиться с молодой женой.

Фото: Наталья Краско/ВК

 

Теги: иван краско , краско , наталья краско
Категории: Лента новостей Новости России Картина дня

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