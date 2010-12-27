Иван Краско собирается разводиться с молодой женой

О причинах развода читайте в материале Piter.TV

Слухи о том, что в семье Ивана Краско и Натальи Шевель произошел раскол, ходят давно. На днях 87-летний артист поставил все точки над "и" и объявил о разводе со своей 27-летней женой. Пост о расставании появился и в Instagram Натальи.

По словам Краско, молодая жена уже несколько месяцев не живет с ним. Девушка одна путешествует по миру. Например, недавно она посещала Израиль, теперь любуется архитектурой Испании. Супруги, конечно, созваниваются, но разговоры эти нельзя назвать романтическими. Хотя ничего удивительного. Артист сообщил, что вопрос с расставанием назрел уже давно.

Брак с Натальей Александровной – это же эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги. Иван Краско

Кроме того, пожилого артиста задевал тот факт, что молодая жена не хотела рожать ему детей. Девушка объясняла это тем, что у них нет собственной квартиры. "Может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", — говорит Краско.

Иван Иванович Краско был женат четыре раза. Последней женой оказалась Наталья Шевель. Артиста не смутило, что девушка младше его на 60 лет. В сентябре 2015 года состоялась их свадьба.

Ранее мы писали, что Рита Дакота не хочет быть жертвой и пиариться на своем разрушенном браке.

Фото: Instagram / natalia_krasko