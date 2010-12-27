Рита Дакота не хочет быть жертвой и пиариться на своем разрушенном браке

Также она призывает фанатов не писать гадостей и проклятий в адрес Влада.

День назад известная российская поп-исполнительница и популярный блогер Рита Дакота сообщила поклонникам о разводе с Владом Соколовским. Девушка обвинила избранника в многочисленных изменах. В своем Instagram она написала, что супруг ходил налево на протяжении всех отношений: "когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом".

Несколько часов назад она снова вышла на связь и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. Она написала, что сострадать ей больше не надо, и что она официально отказывается быть жертвой и пиариться на этой ситуации. Также Рита призвала своих фанатов не писать гадостей и проклятий в адрес Влада.

Напомним, Рита и Влад познакомились на "Фабрике Звезд-7". Долгое время они дружили, в какой-то момент между молодыми людьми завязался роман. Во время совместной поездки на Бали Влад сделал Рите предложение. 3 июня 2015 года музыканты поженились, недавно у них родилась дочь Мия.

Ранее мы писали про развод Петросяна и Степаненко: что делят супруги, и почему они не могут договориться.

Фото: Instagram / ritadakota