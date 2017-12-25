Наталья Краско назвала бредом все обвинения в изменах мужу

Жена Ивана Краско опровергла отношения с Александром, который заявил об их взаимных чувствах.

В СМИ просочилась информация об “изменах” актрисы Натальи Краско мужу. О неприятной ситуации заговорил в телестудии первого канала некий “Александр”, который рассказал о подробностях своего “романа” с супругой Ивана Краско. Мужчина заявил, что его влюбленность в Наталью была взаимна. Мы решили узнать, что же по данному поводу думает актриса.

"Он (Александр) появился в моей жизни как-то внезапно, и также исчез. Я его знаю по сути только по телевизионной программе. Я даже вас больше знаю, чем его”, - обращаясь к нашему корреспонденту, заявляет Наталья.

Артистка категорична в своих высказываниях: она никакого отношения к Александру не имеет.

Меня это совершенно не касается. Мало ли придурков на свете. Мою репутацию эта ситуация никак не затрагивает. Я Александра не знаю. В меня действительно влюбляются - это нормально. Вообще, влюбляться - это нормально. А пиариться на моем имени - это ненормально. Наталья Краско

В ходе нашей беседы, Наталья попросила отметить, что старается жить так, чтобы она сама не могла себя ни в чем упрекнуть. Поэтому, если она чувствует за собой правоту, никому другому не получится пошатнуть ее репутацию. Девушка также сообщила, что те, кто распускает за спиной грязные слухи, ее не волнуют.

Пусть придут и скажут мне Ивану Ивановичу все в лицо. Я готова всем и за все ответить, что было в моей жизни, но Александра в ней не было. Наталья Краско

Отметим, что сегодня вечером Наталья Краско вместе с супругом выступят на программе “На самом деле”, чтобы рассказать правду о данном деле. Известно, что на съемках передачи присутствовал и сам виновник конфликта - Александр.

Фото и видео: Instagram/natalia_krasko