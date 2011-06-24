Фотограф запечатлел идеальную охоту рыжей лисы под Выборгом

Автор Telegram-канала "Дикая красота Выборгского района" Николай опубликовал уникальную серию фотографий, на которых запечатлена охота рыжей лисы на мышь. Кадры, сделанные в естественной среде обитания, демонстрируют все этапы охоты — от выслеживания добычи до момента поимки грызуна.
Вчера посчастливилось наблюдать за удачной охотой красивой рыжей лисички. Зафиксировала цель, подобралась ближе, прыжок, некоторое замешательство и бинго.
Николай, автор Telegram-канала "Дикая красота Выборгского района"
Публикация вызвала активный отклик подписчиков. Пользователи отмечают идеальный внешний вид животного и художественное качество снимков. "Лиса как из книжки, идеальная", "Какая у нее красивая теплая шубка", — пишут в комментариях.
Фото: Telegram- / "Дикая красота Выборгского района"
