Фотограф запечатлел идеальную охоту рыжей лисы под Выборгом

Серия снимков дикой природы стала главной темой обсуждения в соцсетях.

Автор Telegram-канала "Дикая красота Выборгского района" Николай опубликовал уникальную серию фотографий, на которых запечатлена охота рыжей лисы на мышь. Кадры, сделанные в естественной среде обитания, демонстрируют все этапы охоты — от выслеживания добычи до момента поимки грызуна.

Вчера посчастливилось наблюдать за удачной охотой красивой рыжей лисички. Зафиксировала цель, подобралась ближе, прыжок, некоторое замешательство и бинго. Николай, автор Telegram-канала "Дикая красота Выборгского района"

Публикация вызвала активный отклик подписчиков. Пользователи отмечают идеальный внешний вид животного и художественное качество снимков. "Лиса как из книжки, идеальная", "Какая у нее красивая теплая шубка", — пишут в комментариях.

Ранее Piter.TV сообщал, что редкие белки-летяги показались в лесах Ленинградской области.

Фото: Telegram- / "Дикая красота Выборгского района"