Общее количество больных коронавирусом, по сравнению с прошлым воскресеньем, снизилось на 5,92 %.

В Петербурге наблюдается снижение распространения коронавирусной инфекции. За неделю число заболевших COVID-19 уменьшилось на 21,9 %. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в регионе от 28 марта.

Отмечается, что общее количество больных коронавирусом, по сравнению с прошлым воскресеньем, снизилось на 5,92 %.

Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев привиться от новой коронавирусной инфекции. В связи появлением в мире новых штаммов вируса, а также регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы.

Стоит отметить, что в Петербурге более 350 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса.

Фото: Piter.tv