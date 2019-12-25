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За неделю число заболевших COVID-19 уменьшилось на 21,9 %.
Сегодня, 21:49
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kraratau27

За неделю число заболевших COVID-19 уменьшилось на 21,9 %.

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Общее количество больных коронавирусом, по сравнению с прошлым воскресеньем, снизилось на 5,92 %. 

В Петербурге наблюдается снижение распространения коронавирусной инфекции. За неделю число заболевших COVID-19 уменьшилось на 21,9 %. Об  этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в регионе от 28 марта.

Отмечается, что общее количество больных коронавирусом, по сравнению с прошлым воскресеньем, снизилось на 5,92 %. 

Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев привиться от новой коронавирусной инфекции. В связи появлением в мире новых штаммов вируса, а также регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы. 

Стоит отметить, что в Петербурге более 350 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей,

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