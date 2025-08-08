На службу в 10 пожарно-спасательную часть МЧС Петербурга заступил кот Игорь

До этого кот жил в другой семье.

В коллективе 10 пожарно-спасательной части МЧС Петербурга произошло пополнение. Туда на службу поступил кот Игорь, рассказали в пресс-службе МЧС.

Жил он в сытости и в радости, в любящей семье. Одна была проблема – характер у кота очень своенравный. А потому пришлось ему найти новую "стаю". МЧС Санкт-Петербурга

"Новой стаей" для полосатого стал коллектив 10 пожарно-спасательной части МЧС Петербурга, который с радостью принял нового боевого товарища. Каждое утро теперь Игорь заступает на "боевое" дежурство, принимая активное участие в разводе караулов. Под чутким присмотром четырехлапого спасатели уезжают на выезды и возвращаются с них. Не остается без "усатого контроля" и пункт связи части.

Фото и видео: Telegram/ МЧС Санкт-Петербурга