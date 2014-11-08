Петербургская полиция задержала коммерсантов за подкуп на 66 млн рублей при строительстве мусорных заводов

В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали четверых сотрудников коммерческой компании. По версии следствия, они получали взятки за обеспечение "своим" подрядчикам выгодных условий при строительстве мусороперерабатывающих заводов по госконтрактам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

За каждый объект фигуранты получали в среднем около 5 млн рублей, а общий оборот незаконных вознаграждений за год составил порядка 66 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("коммерческий подкуп").

В ходе обысков, прошедших в том числе в Москве, вина подозреваемых была установлена. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

