Депутаты Петербурга приняли в I чтении проект корректировки бюджета на 2021 год

По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, данные поправки позволят избежать в этом году заимствований.

Депутаты петербургского парламента приняли в I чтении проект корректировки бюджета на 2021 год. Он предусматривает рост доходов на 130,8 млрд рублей и увеличение расходов на 45 млрд. Дефицит благодаря этому сократится в 25 раз и составит 3,6 млрд.

По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, данные поправки позволят избежать в этом году заимствований. А это, в свою очередь поможет сэкономить 19 млрд рублей на обслуживании долга.

Дополнительные средства были выделены на те статьи расходов, по которым их успеют потратить до конца года. Дополнительные 8,1 млрд рублей направлены на жилищные программы. Еще на 8,7 млрд рублей увеличены субсидии ресурсоснабжающим организациям и на 5,3 млрд – транспортным организациям. Еще 1,3 млрд рублей направлены на приобретение двух детских садов и строительство Лиговского путепровода.

Также 13 октября депутаты утвердили кандидатуру вице-губернатора Максима Мейксина.

Фото: пресс-служба ЗакСа